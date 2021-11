Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

1,758 EUR -3,51% (26.11.2021, 22:26)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

17,56 NOK -4,04% (26.11.2021, 16:25)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (27.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen hätten bei der Play Magnus-Aktie nicht für den erhofften Befreiungsschlag sorgen kömnnen. Das Papier des norwegischen Unternehmens konsolidiere weiterhin unterhalb der 2-Euro-Marke. Grund sei das schwächer ausgefallene Wachstum der Abonnenten in Q3.Der Online-Schachmarkt im kommerziellen Umfeld sei noch relativ jung. Das Potenzial eines neuen Marktes entfalte sich häufig erst dann, wenn Start-ups mit exzellentem und strategisch denkendem Management damit beginnen würden, diesen Markt zu erschließen. Das treffe voll und ganz auf CEO Andreas Thome und sein Unternehmen zu. Daher sollten die Anleger nun ihm und seinem Team die notwendige Zeit geben. Play Magnus bleibe aussichtsreich, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Play Magnus-Aktie: