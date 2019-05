Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten, in denen Anleger für Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) mehr bezahlen mussten als für Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD), gehören schon längst der Vergangenheit an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während Palladium vor allem für den Bau von Katalysatoren für Benzinmotoren benötigt werde, komme Platin bei der Produktion von Dieselkatalysatoren zum Einsatz. Und da im Zuge der Dieselkrise und immer strengerer Emissionsvorschriften die Nachfrage nach Dieselautos schleppend verlaufen sei, habe die Nachfrage nach Benzinmodellen zugelegt. Dass Platin zuletzt dennoch zur Stärke geneigt habe, sei wohl in erster Linie mit der stark gestiegenen Investmentnachfrage zu erklären.Daten des Finanzdienstleisters Bloomberg zufolge hätten Platin-ETFs in den ersten drei Monaten immerhin Zuflüsse von etwa 640.000 Unzen verzeichnet. Aber: Eine kräftig anziehende Nachfrage aus der Automobilbranche, anderen Industriezweigen und dem Schmucksektor erscheine eher unwahrscheinlich. Und auch die Investmentnachfrage dürfte wohl kaum weiterhin so kräftig zulegen wie im ersten Quartal. Schließlich erwarte der World Platinum Investment Council 2019 das dritte Jahr in Folge einen Angebotsüberschuss. Vor diesem Hintergrund könnte Platin schon nach den ersten drei Monaten die beste Zeit des Jahres hinter sich haben. (03.05.2019/ac/a/m)