Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) stieg nach der Verteidigung der 750 USD-Marke ab Mitte August über den Widerstand bei 806 USD und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach diesem Kaufsignal habe sich diese Erholung bis an die Hürde bei 868 USD fortgesetzt, die Anfang November bereits kurzzeitig überschritten worden sei. Doch mit dem Rückfall unter die Marke habe eine Korrektur eingesetzt, die den Wert zuletzt wieder an die zentrale Unterstützung bei 806 USD geführt habe. Die Marke habe von den Bullen jedoch bislang verteidigt werden können.



Die Erholung der letzten Monate habe den ersten großen Test erfolgreich bestanden und könnte jetzt bei einem Anstieg über die Barrieren bei 830 und 845 USD erneut an den Widerstand bei 868 USD führen. Dort dürften die Bären aktiv werden und eine weitere Korrektur auslösen. Sollte die Marke jedoch überwunden werden, stünde eine Kaufwelle bis 885 USD und darüber bereits bis 929 USD auf der Agenda. Stoppe der Anstieg der letzten Tage dagegen auf dem aktuellen Niveau, dürfte die 806 USD-Marke erneut attackiert werden. Eine Bodenbildung sei dort weiterhin wahrscheinlich. Abgaben unter 806 USD hätten dagegen einen Verkaufsimpuls bis 775 USD zur Folge. (29.11.2018/ac/a/m)