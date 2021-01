Paris (www.aktiencheck.de) - Grund zur Klage hatten Rohstoff-Anleger in den vergangenen Monaten eher nicht, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auch Platin ( ISIN XC0009665545 WKN nicht bekannt) und Palladium ( ISIN XC0009665529 WKN nicht bekannt) hätten zuletzt zulegen können. Aufgrund ihrer Eigenschaften als Edelmetalle und ihrer Bedeutung für die Automobilindustrie würden beide Rohstoffe als besonders interessant gelten. Marktbeobachter sähen vor allem in der expansiven Geld- und Fiskalpolitik ein gutes Umfeld für Sachwerte. Blicke man auf die Marktdaten, so falle vor allem bei Platin seit vielen Jahren ein Angebotsdefizit auf. Auch Palladium gelte als knapp.Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Erholung im Zuge der weltweiten Impfkampagnen und der damit verbundenen stärkeren Industrienachfrage nach Platin und Palladium könnten beide Metalle weiter an Glanz gewinnen. Hinzu könnte die Nachfrage von Investoren kommen, die in Edelmetallen angesichts eines schwachen Dollar und niedriger Zinsen einen sicheren Hafen sähen. Während der Palladium-Markt als klein gelte und damit seine Tücken habe, könnte sich Platin besser für Anleger eignen. Aktuell pirsche sich das Edelmetall an das Verlaufshoch knapp über 1.100 Dollar heran. Darüber könnte womöglich noch weitere Dynamik entstehen. (22.01.2021/ac/a/m)