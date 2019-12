Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) rutschte in den vergangenen Wochen ausgehend von der Hürde bei 957 USD erneut ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten herausgefallen und hätten die bei 871 USD liegende Unterstützung erreicht. Darüber sei eine Gegenbewegung gelungen, welche aber nicht mehr in den Aufwärtstrend zurückführe.



Es biete sich die Chance, die Erholung fortzusetzen. Der Kursverlauf werde allerdings in Bereich der 922 USD wieder auf den gebrochenen Aufwärtstrend treffen. Erst oberhalb der 935 USD, bei einem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, würde der Weg nach oben wieder freier werden. Ein Rücklauf bis 871 USD bleibe unterhalb des Abwärtstrends jederzeit möglich. Darunter würden neue Verkaufssignale aktiviert werden. (04.12.2019/ac/a/m)

