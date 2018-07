Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) setzte sich im Juni mit dem Bruch der Unterstützung bei 868 USD fort und sorgte für das Unterschreiten der Unterseite eines mittelfristigen Abwärtstrendkanals, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zwischenzeitlich sei der Wert infolge dieses bärischen Signals bereits unter die Unterstützung bei 806 USD eingebrochen, ehe es Mitte Juli zu einem steilen Konter gekommen sei. Dieser habe wieder in den Abwärtstrendkanal zurückgeführt und das Edelmetall bis an die Hürde bei 845 USD geführt. Dort sei es in dieser Woche zu einer leichten Korrektur gekommen.



Auf Höhe der Unterseite des Abwärtstrendkanals dürfte die laufende Korrektur von einem weiteren Ausbruchsversuch über 845 USD abgelöst werden. Ein Ausbruch über die Marke würde zunächst zu einer Attacke auf die Hürde bei 868 USD führen. Werde diese ebenfalls überwunden, wäre ein Kaufsignal aktiv und mit einem Anstieg bis 929 USD zu rechnen. Erst ein weiterer Abverkauf unter den Support bei 806 USD würde für das Ende des Bodenbildungsversuchs sprechen und Verluste bis 775 USD nach sich ziehen. (27.07.2018/ac/a/m)