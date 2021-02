Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang November des Vorjahres eine steile Rally bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) einsetzte, gelang dem Edelmetall eine ganze Reihe kurzfristiger Kaufsignale, die in Summe zu einem Ausbruch über das frühere Verlaufshoch bei 1.036 USD führten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze sei der Wert bereits über den Widerstand bei 1.135 USD gestiegen, ehe es zuletzt zu einem weiteren korrektiven Rücksetzer an den Support bei 1.066 USD gekommen sei, der erneut verteidigt worden sei.



Die Seitwärtsphase der letzten Wochen habe beiden Marktteilnehmerseiten einiges abverlangt und könnte dennoch als Vorbereitung für einen nachhaltigen Ausbruch über 1.135 USD genutzt werden. Darüber stünde eine Kaufwelle bis 1.170 und 1.193 USD an. Sollte auch diese Hürde überschritten werden, könnte Platin bis 1.230 USD klettern. Falle der Kurs des Edelmetalls dagegen ein weiteres Mal unter die Unterstützung bei 1.066 USD, wäre diesmal ein Verkaufssignal etabliert und eine Trendwende eingeleitet. In der Folge dürfte Platin bis 1.013 USD und darunter ggf. bis 988 USD fallen. (03.02.2021/ac/a/m)

