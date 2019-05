Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer Bodenbildung erreichte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bis April 2019 schnell die Hürde bei 915 USD, bildete darunter aber ein Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Rückfall aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend sei mit einer Gegenbewegung bestätigt worden, bevor es zuletzt zu stärkeren Abgaben in Richtung des mittelfristigen Aufwärtstrends gekommen sei.



Oberhalb des Aufwärtstrends bei derzeit 795 USD biete sich zunächst die Chance, nach oben anzuprallen. Gehe es über 814 USD hinaus, wäre eine größere Erholung bis 832 USD schnell möglich. Erst oberhalb des dort liegenden Abwärtstrends dürften die Bullen mittelfristig wieder im Vorteil sein. Sollte Platin auch unter 795 USD fallen, seien Abgaben bis 778 USD möglich. Diese Unterstützung könnte in diesem Fall auch in Richtung 757 USD unterschritten werden. (29.05.2019/ac/a/m)

