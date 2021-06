Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer ersten Korrekturphase im Februar, versuchten die Käufer beim Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ab Anfang März an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings seien sie dabei mehrfach an der Oberseite einer sich abzeichnenden Trendkanalbegrenzung und zuletzt auch am Widerstand bei 1.289 USD gescheitert. Seit Mitte Mai setze der Wert an die Unterseite der Handelsspanne zurück und habe dabei die Unterstützung bei 1.193 USD durchbrochen. Aktuell bilde sich unter der Marke ein bärisches Dreieck.



Werde das Dreieck jetzt mit einem Rücksetzer unter 1.170 USD nach unten hin aufgelöst, dürfte eine Verkaufswelle einsetzen, die den Platinpreis bis an die wichtige Haltemarke bei 1.135 USD drücken könne. Dort hätten die Bullen die Chance, die gesamte Korrekturphase seit Mitte Februar zu beenden. Sollte der Bereich um 1.135 USD dagegen dynamisch unterschritten werden, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiv und ein Kursrutsch an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 1.066 USD die Folge. Aktuell müsste Platin für eine nachhaltige Erholung nicht nur das Dreieck nach oben verlassen. (02.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >