Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Platin atmet nach dem gestrigen Ausverkauf auf, so die Experten von XTB.



Obwohl die Rückgänge am Platinum-Markt gestern nicht so stark ausgefallen seien wie am Palladium-Markt, sei das Edelmetall um über 2% gefallen. Zwar habe die gestrige Risikoaversion eine wichtige Rolle bei dem Rückschlag gespielt, doch die Edelmetalle seien auch durch den stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt worden. Heute sei die Situation anders - die Risikostimmung habe sich verbessert und der USD sei schwächer geworden, was Platinum und anderen Edelmetallen eine leichte Erholung ermöglicht habe.



Ein Blick auf den Platinum-Chart auf Tagesbasis zeige, dass der gestrige Rückgang an der wichtigen Unterstützung im Bereich von 900 USD gestoppt worden sei, die durch frühere Kursreaktionen ausgebildet worden sei. Die heutige Erholung sei kaum spürbar, aber wenn sie anhalte, könnte sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den nächsten wichtigen Widerstand - den Bereich um 1.025 USD - richten. Dieser Bereich sei nicht nur durch die früheren Kursreaktionen gekennzeichnet, sondern auch durch die 50-Tage-Linie und die obere Grenze des Abwärtstrendkanals. Der Swing-Bereich um 970 USD könnte auf dem Weg nach oben kurzfristigen Widerstand bieten. Sollte Platinum jedoch seine Abwärtsbewegung fortsetzen und unter die oben erwähnte Unterstützung fallen, wäre der nächste Wert, auf den Verkäufer achten sollten, bei etwa 850 zu finden. (21.09.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >