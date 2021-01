Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Spätherbst des Vorjahres bildete Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bei 822 USD einen Boden aus und legte damit den Grundstein für die Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends, der mit dem Ausbruch über die Hürden bei 908 und 948 USD fortgesetzt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe der anschließende Anstieg bereits das Kursziel bei 1.135 USD erreicht. Knapp über der Marke habe in der letzten Woche eine Korrektur eingesetzt, die Platin aktuell wieder an das Zwischenhoch bei 1.066 USD führe.



Kurzfristig komme es jetzt darauf an, dass die Käuferseite bei 1.066 USD erfolgreich eingreifen und von dort den nächsten Anstieg starten könne. Die Chancen stünden dafür weiterhin gut und so könnte Platin ausgehend von der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bis 1.129 und 1.150 USD klettern. Darüber wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 1.193 USD frei. Sollte die Marke ebenfalls überwunden werden, könnte der Kurs sogar bis 1.215 USD steigen. Dagegen hätte ein Bruch der Kreuzunterstützung bei 1.066 USD die Folge, dass Platin bis 1.036 USD und später bis 1.013 USD fallen könnte, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetze. (27.01.2021/ac/a/m)

