Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinkurs stieg in den vergangenen Wochen bis an das Vorjahreshoch bei 1.022 USD und stoppte auf seine steile Aufwärtsbewegung auf diesem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie habe das Edelmetall zunächst an den Support bei 990 USD zurückgesetzt, der allerdings unterschritten worden sei. Damit habe sich die Zwischenkorrektur bis an die Unterstützung bei 967 USD ausgedehnt, welche im gestrigen Handel erreicht worden sei. Ausgehend von dieser Marke könnte sich der Aufwärtstrend jetzt fortsetzen.



Sollten die Bullen die Gegenbewegung an der 967 USD-Marke stoppen, käme es zu einem Anstieg bis 990 USD. An dieser Marke wäre mit einer erneuten kurzen Korrektur zu rechnen. Breche das Edelmetall dagegen über die Hürde aus, wäre die Wiederaufnahme der Rally der Vorwochen mit einem Aufwärtsimpuls bis 1.020 USD die Folge. Oberhalb dieser Hürde könnte der Wert bereits bis 1.043 und 1.066 USD klettern. Falle Platin dagegen unter 967 USD zurück, dürfte sich die Korrektur bis 941 USD ausdehnen, ehe sich hier der nächste Anstieg anbahnen könne. (09.02.2018/ac/a/m)