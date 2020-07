Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von einem neuen Verlaufshoch bei 861 USD setzte bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Mitte Mai eine Korrekturbewegung ein, die über mehrere Wochen andauerte, ohne jedoch die zentrale Unterstützung bei 751,00 USD zu erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt habe der Wert bei 773,50 USD ein lokales Tief markieren und seither schrittweise an die Hürden bei 847 und 861 USD ansteigen können. Diese seien im gestrigen Handel mit einer steilen Kaufwelle durchbrochen worden.



Ein einziger Handelstag habe ausgereicht, um bei Platin die Dynamik in den Kurs zurückzubringen und gleichzeitig zwei wesentliche Kursbarrieren aus dem Weg zu räumen. Diesen Schwung müssten die Käufer jetzt aber aufrechterhalten, um den Anstieg bis an die nächste Hürde bei 908 USD fortzusetzen. Werde diese auch überschritten, seien Zugewinne bis 925 und 947 USD wahrscheinlich. Eine leichte Korrektur bis 840 USD wäre aktuell unproblematisch. Darunter wäre ein Teil des Schwungs wieder verloren und ein Rückfall bis 813 USD zu erwarten, ehe dort der nächste Anstieg folgen könne. (22.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >