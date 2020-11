Bonn (www.aktiencheck.de) - Obgleich der Platinpreis ( ISIN XC0009665545 WKN nicht bekannt) seit Beginn dieses Jahres leicht gesunken ist, bewegt sich der Markt in diesem Jahr in Richtung eines Rekordangebotsdefizits, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.Aktuell bedinge ein Wassereinbruch in einer großen südafrikanischen Mine einen Produktionsstillstand. Schätzungen zufolge werde das Angebot aus Südafrika in 2020 somit verglichen mit dem Vorjahr um 15 Prozent schrumpfen; das weltweite Angebot dürfte gar um 18 Prozent zurückgehen. Zwar werde die Nachfrage nach Platin seitens der Auto- und Schmuckindustrie in 2020 deutlich sinken. Da aber gleichzeitig die Nachfrage nach Münzen, Barren und börsengehandelten Produkten besonders im dritten Quartal stark angestiegen sei, würden Marktbeobachter einen recht überschaubaren Rückgang der Gesamtnachfrage und infolgedessen ein Angebotsdefizit von 1,2 Millionen Unzen prophezeien - bei einem Gesamtangebot von 6,7 Millionen Unzen. Sollte die starke Investmentnachfrage anhalten und dank einer Konjunkturerholung der Bedarf der Autoindustrie wieder ansteigen, sehe Ulrich Stephan von Postbank Research moderates Kurssteigerungspotenzial für Platin. (19.11.2020/ac/a/m)