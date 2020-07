Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Rally bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Mitte Mai beim Widerstand bei 846 USD gestoppt hatte, kam es zu einer ausgedehnten Korrekturbewegung, in deren Verlauf die Unterstützung bei 813 USD unterschritten und die Oberseite einer früheren Dreiecksformation angelaufen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst auf einem Niveau um 780 USD habe sich der Wert stabilisieren und in den letzten Tagen wieder deutlich erholen können.



Aktuell erreiche diese Erholung den Kreuzwiderstand bei 825 USD, eine Schlüsselstelle auf den Weg nach Norden. Sollte sie nachhaltig überwunden werden, könnte der Anstieg bis 846 USD und darüber bereits bis an die zentrale Hürde bei 861 USD führen. Ein Ausbruch über diese Barriere sei aktuell zwar eher unwahrscheinlich, könnte jedoch eine Kaufwelle bis 908 USD auslösen. Sollte der Wert dagegen an der nahen Hürde scheitern, dürfte sich die Schwächephase mit einem Rücksetzer bis 780 USD und darunter bereits bis 751 USD fortsetzen. (01.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >