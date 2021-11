Paris (www.aktiencheck.de) - Dank des dynamischen Konters im September zog der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) von einem Tief bei 901 USD zunächst an die mittelfristige Abwärtstrendlinie und nach einer leichten Korrektur auch darüber an und erreichte Ende Oktober die zentrale Hürde bei 1.066 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem aktuellen Schwung im Rücken sollte jetzt ein Ausbruch über 1.066 USD und das Rallyhoch bei 1.077 USD gelingen und Platin bis 1.100 USD antreiben. Dort wäre ein weiterer Rücklauf an die alte Widerstandszone zu erwarten, ehe sich der Aufwärtstrend in Richtung 1.135 und darüber ggf. schon bis 1.173 USD fortsetzen könnte. Sollte der Kurs des Edelmetalls aber wieder an der 1.066 USD-Marke scheitern, wäre eine weitere "Ehrenrunde" in Form einer Korrektur bis 1.013 USD zu erwarten, ehe dort der nunmehr dann vierte Ausbruchsversuch folgen könne. (10.11.2021/ac/a/m)