Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Unterschreiten der wichtigen Unterstützung bei 967,50 USD endete bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im Februar dieses Jahres eine steile kurzfristige Erholung und der übergeordnete Abwärtstrend setzte sich in den folgenden Monaten mit neuer Dynamik fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Der Abwärtstrend bei Platin sei weiter in voller Fahrt. Nur ein starker Konter der Bullen könnte weitere Abgaben verhindern. Die Short-Szenarien: Solange der Wert unter der 820,00 USD-Marke notiere, laufe die Verkaufswelle seit Anfang Juli uneingeschränkt weiter und dürfte in den kommenden Tagen bis an die nächsttiefere Haltemarke bei 775,00 USD führen. Auf diesem Niveau könnte sich allerdings eine Bodenbildungsphase anschließen, da dort etliche Kursziele zusammenlaufen würden. Werde Platin jedoch auch unter diese Unterstützung ausverkauft, sollte man sich auf weitere Verluste bis 740,00 USD einstellen.Die Long-Szenarien: Eine Rückkehr über die 806,00 USD-Marke allein würde den Abwärtstrend nicht beenden. In erster Linie müsste das Edelmetall über den Widerstand bei 820,00 USD ausbrechen, um zunächst wieder in den Abwärtstrendkanal zurückzukehren. In der Folge könnte eine Erholung bis 845,00 USD führen. Pralle Platin von der Hürde nach unten ab, dürfte die 806,00 USD-Marke wieder angelaufen werden. Ein Ausbruch über 845,00 USD hätte dagegen ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 868,40 USD zur Folge, (20.07.2018/ac/a/m)