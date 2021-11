Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer v-förmigen Bodenbildung bei 908 USD zog der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ab Mitte September steil nach Norden und überwand die Hürde bei 1.013 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese erste Kaufwelle habe in der Spitze bis an den Widerstand bei 1.066 USD geführt, von dem das Edelmetall abgeprallt sei. Ausgehend von der Unterstützung bei 1.013 USD sei Anfang November aber schon der zweite Aufwärtsimpuls gefolgt, der über die zentrale Barriere bei 1.066 USD und an das Zwischenziel bei 1.100 USD geführt habe.



Die laufende Korrektur treffe jetzt bei 1.040 bis 1.050 USD auf eine Unterstützungszone, von der aus Platin wieder nach oben drehen und die Hürde bei 1.085 USD ansteuern könnte. Darüber wäre der Angriff auf die 1.100 USD die Folge. Und sollte diese Hürde überwunden werden, stünde eine Fortsetzung des Anstiegs bis 1.135 und 1.173 USD auf der Agenda. Ein Bruch von 1.040 USD wäre dagegen leicht bärisch zu werten, sollte aber bei 1.002 bis 1.013 USD wieder auf Käufer treffen, die den Aufwärtstrend fortsetzen würden. (17.11.2021/ac/a/m)



