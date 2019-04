Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Februar gelang der Käuferseite bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) nach der Verteidigung der 775-USD-Marke eine kräftige Erholung, die den Wert über die Hürden bei 845 und 868 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe der Kurs Anfang April den Widerstand bei 912 USD erreicht, sei dort jedoch zunächst gescheitert. Seither werde die Kaufwelle korrigiert, wobei sich der Bereich um 868 USD bislang als solide Unterstützung herauskristallisiert habe, von dem der Wert auch im gestrigen Handel nach oben abgeprallt sei.



Oberhalb von 868 USD hätten die Bullen weiterhin die Chance, den Aufwärtstrend der letzten Wochen in Richtung 912 USD fortzusetzen. An dieser Hürde könnten die Bären erneut zuschlagen. Werde die Marke dagegen überschritten, stünde eine Kaufwelle bis 950 und 967 USD auf der Agenda. Werde die Unterstützung bei 868 USD hingegen unterschritten, müsste man sich auf eine Korrektur bis 845 USD einstellen, ehe der Aufwärtstrend dort fortgesetzt werden könnte. Darunter wäre dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 806 USD aktiv. (26.04.2019/ac/a/m)

