Paris (www.aktiencheck.de) - Kurzzeitig konnte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im Rahmen seines damals steilen Aufwärtstrends Mitte Februar schon über den übergeordneten Widerstand bei 1.289 USD ausbrechen, als diese Rally von einer Korrektur abgelöst wurde, die das Edelmetall bis zur Unterstützung bei 1.135 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe sich der Wert stabilisiert und seither in einer volatilen Erholungsbewegung an die Hürde bei 1.228 USD angezogen, an der er mehrfach gescheitert sei. Zuletzt sei Platin dort am Montag abverkauft worden.



Die Vielzahl an direkten Kursrückgängen nach Anstiegen bzw. Ausbruchsversuchen deute auf hohen Verkaufsdruck bei Platin hin, der sich bei einem Rückfall unter 1.175 USD direkt in einem Einbruch auf 1.135 USD entladen könnte. Sollte der Wert dort nicht stabilisiert werden, käme es bereits zu weiteren Abgaben bis 1.106 und 1.066 USD. An dieser Stelle sollten die Bullen allerdings wieder eingreifen. Aktuell würde eine Rückeroberung der 1.193 USD-Unterstützung nicht ausreichen, um Platin zu stabilisieren. Erst ein Anstieg über die Kurshürde bei 1.228 USD wäre aktuell bullisch zu werten. Dafür hätte sich Platin dann aber aus dem Seitwärtsmarkt befreit. (21.04.2021/ac/a/m)

