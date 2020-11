Das World Platinum Investment Council (WPIC) habe heute bekannt gegeben, dass die fehlende Menge vier Mal größer sein könnte als ursprünglich erwartet und statt der im September geschätzten Menge von 336.000 Unzen tatsächlich 1,2 Millionen Unzen betragen werde. Die Nachfrage nach dem Edel- und Industriemetallen solle auch 2021 weiter steigen.



Die wirtschaftliche Erholung in China verlaufe schneller als erwartet. Das habe zu einem starken Anstieg der Auto Verkäufe geführt und damit zu steigender Nachfrage nach Platin. Auch die Schmuck-Industrie beginne sich von dem Pandemie-Schock zu erholen. Der Platin-Future notiere aktuell immer noch auf Vorjahresniveau und habe die übrigen Edelmetalle damit "underperformed". Hier bestehe Nachholbedarf. Technisch gesehen treffe der Preis in der Region um 980 US-Dollar auf Widerstand, eine starke Unterstützung gebe es bei 850 US-Dollar.



Die Commitments-of-Trader-Daten würden zeigen, dass die Produzenten seit September ihre Short-Positionen von -26.086 auf -17.232 Kontrakte verkleinert hätten. Diese Entwicklung unterstütze den bullishen Trend und stimme weiter positiv. (18.11.2020/ac/a/m)







Noch etwas weniger als 100 US-Dollar dann ist es so weit: Der Platin-Future (ISIN: XC0009665545/ WKN XPTUSD) notiert wieder bei 1.000 US-Dollar, so Carsten Stork von "Der Aktionär".Schaffe er das? Der Kursanstieg betrage seit dem 11. November knapp 10 Prozent, seit seinem Tief am 16. März 2020 sei der Preis sogar um 68 Prozent gestiegen. Lieferengpässe und steigende Nachfrage würden den Kurs nach oben treiben.