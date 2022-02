Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem ein mehrmonatiger Abwärtstrend bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Mitte Dezember mit einem Doppelboden bei rund 900 USD vorerst beendet werden konnte, setzte der Kurs des Edelmetalls zu einer weiteren Erholungsbewegung an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese führe aktuell an die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe des wichtigen Widerstands bei 1.032 USD. Der Bereich sei seit Tagen Austragungsort einer volatilen Seitwärtsphase.



Gelinge den Käufern jetzt die Fortsetzung der Erholung mit einem Anstieg über 1.032 USD, wäre ein erster Schritt für eine weiterhin mögliche Kaufwelle getan. Darüber warte die Hürde bei 1.066 USD. Deren Bruch könnte eine deutliche Beschleunigung des Anstiegs auslösen und Zugewinne bis 1.103 und 1.135 USD nach sich ziehen. Würden die Käufer dennoch an den Hürden bei 1.032 und 1.066 USD scheitern, käme es zunächst zu einer Korrektur bis 1.002 und darunter ggf. 988 USD, ehe der nächste Ausbruchsversuch auf der Oberseite starten könne. (09.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >