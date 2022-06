Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützungszone um 901 USD zog der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) zunächst in einer steilen Erholung an die Hürde bei 988 USD an, konnte sie aber Anfang Mai nicht überwinden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die anschließende Korrektur habe allerdings auf einem höheren Niveau gestoppt und sei in eine Dreiecksformation gemündet, die in der letzten Wochen nach oben durchbrochen worden sei. Der dynamische Anstieg habe für den erwarteten Befreiungsschlag gesorgt und habe den Platinpreis direkt bis 1.023 USD klettern lassen. Nach der steilen Kaufwelle sei zuletzt eine kleine Korrektur gefolgt.



Eigentlich wäre jetzt die Chance auf die direkte Fortsetzung der Erholung zum Greifen nah: Ein Anstieg über 1.032 USD würde direkte Zugewinne bis 1.066 USD und darüber bereits bis an den Widerstand bei 1.103 USD ermöglichen. Allerdings sollte man bei aller bullischen Vorfreude daran denken, dass die beiden Aufwärtsbewegungen der letzten zwei Monate bis dato in etwa die gleiche Länge aufweisen und damit zueinander gehören könnten. Dies wäre ein limitierender Faktor, der aber erst bei Abgaben unter 980 USD greifen könnte und dennoch das vorzeitige Ende der Erholung mit einem Kursrutsch unter 955 USD auf 925 USD besiegeln würde. (08.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >