Paris (www.aktiencheck.de) - Zweimal attackierten die Bären im Juli die Unterstützung bei 806 USD und zweimal konnten sich die Bullen erfolgreich gegen weitere Abgaben wehren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas zu Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) hervorgeht.



Ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 789 USD sei es Mitte Juli zu einer Erholung gekommen, die in der Vorwoche an der Hürde bei 845 USD gescheitert sei. Von dort setze der Platinkurs aktuell wieder an die 806 USD-Marke zurück.



Die Kreuzunterstützung bei 806 USD müsse jetzt erneut verteidigt und für eine deutliche Erholung genutzt werden. Andernfalls wäre die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Wochen neutralisiert und mit Verlusten bis 789 und 775 USD zu rechnen. Gelinge es den Bullen dagegen erneut, die 806 USD-Marke zu verteidigen, könne ein weiterer Ausbruchsversuch über 845 USD beginnen. Oberhalb der Hürde wäre ein Kaufsignal aktiv und ein Anstieg bis 868 und 885 USD zu erwarten. Darüber wäre eine Trendwende erfolgreich abgeschlossen und eine steile Aufwärtswelle bis 929 USD möglich. (02.08.2018/ac/a/m)