Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern an der Ziel- und Widerstandsmarke bei 1.100 USD setzte Mitte November bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) eine steile Abwärtsbewegung ein, die den Kurs des Edelmetalls wieder unter die Unterstützungen bei 1.032 und 1.002 USD einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch statt ausgehend von der Supportmarke bei 988 USD eine Erholung zu starten, sei der Wert weiter durchgereicht worden und sei auch unter 948 USD eingebrochen.



Die jüngsten Verkaufssignale hätten Platin auf den tiefsten Stand seit September und an die letzte signifikante Unterstützung vor 822 USD gedrückt. Entsprechend würde ein Bruch der 901-USD-Marke weitere Abgaben bis 860 USD und darunter an die besagten 822 USD bedeuten, ehe dort eine starke Erholung starten dürfte. Unterhalb von 813 USD könnte der Kurs dagegen schon bis 773 USD einbrechen. Werde die 902-USD-Marke dagegen für eine Erholung genutzt, könnte die Hürde bei 948 USD angelaufen werden. Dort sollten die Bären aber wieder zuschlagen. (15.12.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >