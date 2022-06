Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem deutlichen Kursrückgang im März konnte sich der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Ende April im Bereich der bisherigen Jahrestiefs wieder erholen und so ein mittelfristiges Verkaufssignal verhindern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings sei der damalige Anstieg bereits an der Widerstandsmarke bei 1.003 USD gescheitert und Platin habe in einer volatilen Abwärtsbewegung erneut an die Zone um 908 USD zurückgesetzt. In den letzten Wochen habe sich so eine dreiecksförmige Seitwärtsphase gebildet, deren Ausbruchsrichtung den weiteren Verlauf bestimmen dürfte.



Bisher sei die Dreiecksformation tendenziell aufwärts gerichtet und könnte daher auch nach oben verlassen werden. Ein Anstieg über die Hürden bei 988 und 1.003 USD wäre essenziell für den Beginn einer nachhaltigen Erholung, die dann aber auch direkt über 1.023 USD führen und bis 1.066 USD reichen könne. Sollte der kleine Anstieg der letzten Tage aber schon vorher beendet werden, käme es darauf an, ob die 948-USD-Marke verteidigt werden könne. Darunter dürfte schon der nächste Einbruch bis 908 USD folgen und Platin damit wieder an den Rand eines übergeordneten Verkaufssignals bringen. (01.06.2022/ac/a/m)



