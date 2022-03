Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch aus einer bullischen Dreiecksformation setzte Mitte Februar ein weiterer kurzfristiger Aufwärtsimpuls bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ein, der an die Hürde bei 1.135 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings habe der Wert von der Marke zurückgesetzt und habe sich Ende Februar nur mit Mühe vor dem Bruch der Unterstützung bei 1.032 USD retten können. Dort habe die Verteidigung der Marke für einen bullischen Befreiungsschlag gesorgt, der zuletzt in eine Rally über 1.132 und 1.146 USD gemündet sei. Aktuell erreiche Platin schon die Barriere bei 1.173 USD.



Mit dem Ausbruch über die Hochs der letzten Monate im Rücken könnte Platin jetzt auch weiter über 1.173 und 1.190 USD ansteigen und den starken Widerstand bei 1.206 USD erreichen. Dort könnte der Wert in eine mehrtägige Korrektur übergehen. Ggf. komme es sogar zu einer kurzfristigen Trendwende. Doch sollte auch diese Marke nachhaltig überschritten werden, wäre eine steile Rally an den nächsthöheren Widerstand möglich, der erst bei 1.275 USD liege. Auf der Unterseite würden die Supportmarken bei 1.146 und 1.132 USD stützen. Erst darunter wäre eine kleine Gegenbewegung bis 1.103 USD zu erwarten. Darunter käme es allerdings zu einem ersten Shortsignal. (09.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >