Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen fiel der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) nach dem Scheitern am Widerstand bei 868 USD wieder deutlich zurück und unterbrach damit die im August begonnene Erholung, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem Bruch der Unterstützung bei 845 USD sei ein erstes bärisches Signal generiert worden, dem ein Abverkauf bis an den Support bei 775 USD gefolgt sei. Diese wichtige Unterstützung habe von den Bullen in der laufenden Woche bislang verteidigt werden können und sei zum Ausgangspunkt für eine dynamische Erholung geworden. Diese Gegenbewegung treffe jetzt auf die Barriere bei 806 USD.



Unterhalb von 806 USD würden die Verkäufer weiter tonangebend bleiben und könnten Platin bei einem Scheitern an der Marke wieder bis 775 USD drücken. Dort stünden die Chancen für eine Ausbildung eines bullischen Doppelbodens gut. Abgaben unter die Marke hätten dagegen Verluste bis 751 USD zur Folge. Sollte der Wert dagegen auch über die 806 USD-Marke ausbrechen, wäre den Bullen ein kleiner Befreiungsschlag gelungen, dem zunächst ein Anstieg bis 825 und 845 USD folgen dürfte. Dort entscheide sich dann, ob eine Trendwende in Form eines Ausbruchs über 845 USD gelinge oder der Abwärtstrend mit einem Scheitern an der Marke fortgeführt werde. (13.12.2018/ac/a/m)