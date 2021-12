Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Schon Mitte September war der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) an die mittelfristige Unterstützung bei 908 USD eingebrochen, hatte diese aber nach einem Tief bei 901 USD verteidigt und eine steile Erholung eingeleitet, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei allerdings an der Hürde bei 1.103 USD gescheitert. Ab Ende November sei der Kurs des Edelmetalls wieder in die Tiefe gerissen worden und habe in der Vorwoche erneut die Zone um 908 USD erreicht.



Solange der Wert über dem Zwischentief bei 916 USD verbleibe, könne sich die laufende Erholung erneut bis 948 USD ausdehnen und darüber sogar kurz bis 972 und 988 USD führen. Allerdings dürften die Bären dort wieder zuschlagen und eine Verkaufswelle bis 908 und 901 USD auslösen. Ein Unterschreiten der Zone hätte weitere Abgaben bis 860 - 865 USD zur Folge. Hier könnte eine starke Erholung einsetzen. Darunter müsse man allerdings schon mit einem Abverkauf bis an das Novembertief des Vorjahres bei 822 USD rechnen. (22.12.2021/ac/a/m)

