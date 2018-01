Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Dezember befindet sich der Platinpreis in einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die den vorherigen Abwärtstrend neutralisierte, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickKurzfristig könnte es jetzt zu einer Minikorrektur bis 990 USD kommen, ehe die Bullen den Wert dort wieder in Richtung der Hürde bei 1.020 USD antreiben dürften. Bei einem Anstieg über die Marke hätte der Wert direkt die Chance, an den Widerstand bei 1.043 USD zu steigen. Darüber liege das nächste Ziel bei 1.066 USD. Falle Platin dagegen unter 990 USD zurück, würde eine Korrektur bis 967 USD folgen. An dieser Stelle dürften die Bullen den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. (29.01.2018/ac/a/m)