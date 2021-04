Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem Ende Februar noch der Ausbruch über den Widerstand bei 1.289 USD als Schlusspunkt einer dynamischen Rallyphase gesetzt werden konnte, begann bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) eine Korrektur, die zunächst bis 1.135 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Marke habe schließlich verteidigt werden und der Wert zunächst an die Hürde bei 1.228 USD steigen können. Dass er dort gescheitert sei und in der Folge fast wieder bis 1.135 USD zurückgefallen sei, sei bärisch zu werten gewesen. Allerdings habe die Käuferseite zuletzt eine weitere Erholung starten und gestern auch die 1.228-USD-Marke knacken können.



Charttechnisch gesehen könnte dieser laufende Anstieg noch der dritte Teil einer Erholungsphase seit Anfang März sein. Daher sollten die Bullen jetzt auch den Bereich um 1.250 USD überwinden, um dieses Szenario ausschließen zu können. Darüber wäre ein Anstieg bis 1.289 USD zu erwarten. Sollte die Marke schon im ersten Anlauf gebrochen werden, stünde eine Rally bis 1.338 USD an. Würden die Käufer dagegen an der 1.250-USD-Marke scheitern und setze der Kurs des Edelmetalls wieder unter 1.228 USD zurück, könnte ausgehend von 1.193 USD die nächste Kaufwelle folgen. Darunter wäre dagegen ein kleines Verkaufssignal aktiv und mit einer Abwärtswelle bis 1.135 und 1.106 USD zu rechnen. (07.04.2021/ac/a/m)

