Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von der Unterstützung bei 1.135 USD versuchten die Bullen bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) seit März, die vorherige Abwärtsbewegung zu kontern und den Aufwärtstrend der Vormonate zu reaktivieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der sich damals abzeichnende aufwärtsgerichtete Trendkanal sei allerdings nach einem Hoch bei 1.275 USD ebenso gebrochen worden, wie die mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Zuletzt sei Platin bereits bis 1.155 USD zurückgefallen, eine untergeordnete Unterstützung, an der die Bullen eine erste Erholung hätten starten können.



Mittlerweile habe sich Platin deutlich aus dem Aufwärtstrendkanal der Vorwochen nach unten verabschiedet und vollziehe jetzt den bärischen Pullback an dessen Unterseite. Von dort dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen und den Wert bis 1.135 USD drücken. Sollte diese Unterstützung auch gebrochen werden, stünde bereits ein Abverkauf bis 1.055 USD an. Hier sollte der übergeordnete Aufwärtstrend allerdings reaktiviert werden. Gelinge den Käufern dagegen der Ausbruch über die frühere Aufwärtstrendlinie im Bereich von 1.210 USD, könnte die Erholung direkt wieder bis 1.228 USD führen. Über dieser Marke wäre sogar ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.275 USD aktiviert. (26.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >