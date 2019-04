Tradegate-Aktienkurs Planet Fitness-Aktie:

65,59 EUR +0,63% (17.04.2019, 14:54)



NYSE-Aktienkurs Planet Fitness-Aktie:

73,55 USD +0,35% (16.04.2019, 22:02)



ISIN Planet Fitness-Aktie:

US72703H1014



WKN Planet Fitness-Aktie:

A14U2K



Ticker-Symbol Planet Fitness-Aktie:

3PL



NYSE-Ticker-Symbol Planet Fitness-Aktie:

PLNT



Kurzprofil Planet Fitness Inc.:



Planet Fitness (ISIN: US72703H1014, WKN: A14U2K, Ticker-Symbol: 3PL, NYSE-Symbol: PLNT) ist ein Franchisegeber und Betreiber von Fitnesscentern in den USA. (17.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Planet Fitness-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuiellen Aktienanalyse die Aktie von Planet Fitness (ISIN: US72703H1014, WKN: A14U2K, Ticker-Symbol: 3PL, NYSE-Symbol: PLNT) unter die Lupe.Planet Fitness sei an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Am Dienstag sei das Papier auf ein neues Rekordhoch geklettert. Für die starke Kursentwicklung gebe es einen sehr guten Grund: Nie zuvor seien die Amerikaner derart übergewichtig gewesen wie heute. Deswegen würden in den USA immer mehr Arbeitgeber und Versicherer mittlerweile die Kosten für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio übernehmen - sofern ein Mitarbeiter nachweisen könne, dass er sie tatsächlich nutze. Der Trend führe dazu, dass die Mitgliederzahlen in den US-Gyms, wie sie dort heißen würden, weiter stark steigen würden.Einer der großen Gewinner des Trends sei Planet Fitness. Das Unternehmen punkte mit Tarifen, die sich (fast) jeder leisten könne. Das günstigste Abo gebe es schon ab 10 USD. So habe es Planet Fitness geschafft, die Mitgliederzahl auf 12,5 Mio. zu steigern.Die Planet Fitness-Aktie kenne seit Monaten kein Halten. Die Bewertung sei aber mittlerweile hoch. Für 2019 komme Planet Fitness auf ein KGV von 48. Das Verhältnis von Unternehmenswert/Konzernumsatz liege bei üppigen 11,6. Ergo: Die Gefahr einer Korrektur nehme zu. Genau das dürfte passieren, falls Planet Fitness am 7. Mai mit den Zahlen für das zweite Quartal die hohen Erwartungen des Marktes verfehle. Investierte Anleger könnten daher Teilgewinne mitnehmen. Der Stopp für die restliche Position sollte auf 56 Euro nachgezogen werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuiellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze Planet Fitness-Aktie: