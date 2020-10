Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

63,26 USD +28,45% (29.10.2020, 18:26)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Dass Social-Media-Plattformen in Zeiten der Corona-Pandemie von einer steigenden Nutzungsdauer profitieren würden, sei bekannt. Dennoch habe Pinterest mit dem gestern nach Börsenschluss vorgelegten Zahlenwerk die Marktwartungen pulverisiert. An der Börse schieße die Aktie deshalb am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch.Unter dem Strich habe die Foto-App den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 442 Millionen Dollar gesteigert. Das Ergebnis vor Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) habe mit rund 93 Millionen Dollar stolze 2.304 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe 13 Cent betragen.Analysten hätten im Vorfeld deutlich weniger erwartet: Bei einem Umsatz von 390 Millionen Dollar hätten die Marktbeobachter mit einem EBITDA von 30,3 Millionen Dollar gerechnet. Für das Ergebnis je Aktie habe die Prognose bei 0,4 Cent gelegen.Für das Schlussquartal rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals habe Pinterest Erlöse in Höhe von rund 400 Millionen Dollar vermeldet. Im laufenden Quartal dürfte der Umsatz demnach auf 640 Millionen Dollar klettern.Die Aktie von Pinterest steige am Donnerstag zeitweise um satte 39,2 Prozent auf 68,59 Dollar: Neuer Rekordstand! Seit dem Tief während des Corona-Crash würden sich die Kursgewinne damit inzwischen auf rund 580 Prozent summieren.Seit der Empfehlung in der Ausgabe 28/2020 liege die Aktie inzwischen 191 Prozent vorne. Aufgrund des starken Kursanstiegs sei das Kursziel von umgerechnet 42 Euro getoppt worden. Stoppkurs und Kursziel würden daher auf 38,00 Euro (44,44 Dollar) beziehungsweise 70 Euro (81,85 Dollar) angehoben. Anleger sollen bei der Pinterest-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)