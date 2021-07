Anleger sollten an dieser Stelle abwarten, ob dies tatsächlich nur saisonale beziehungsweise Corona-Effekte sind, oder schlichtweg das Ende des positiven MAU-Trends, so Benedikt Kaufmann. "Der Aktionär" rät, vorerst auf Abstand zur Pinterest-Aktie zu gehen. (Analyse vom 30.07.2021)



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erwartungen an Umsatz und Gewinn habe Pinterest im zweiten Quartal noch deutlich übertroffen. Über die starken Zuwachsraten könnten sich die Anleger angesichts der mehr als enttäuschende Nutzerzahlen jedoch nicht freuen. Die Pinterest-Aktie stürze ab.Rund 19 Prozent breche die Aktie von Pinterest nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstagabend ein. Dabei habe der US-Konzern die Erwartungen der Analysten im Q2 deutlich übertreffen können:Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 125 Prozent auf 613 Millionen Dollar gesprungen - erwartet worden seien nur 562 Millionen Dollar. Auch der Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar habe klar über den Schätzungen von 0,13 Dollar gelegen.Eine riesige Enttäuschung sei jedoch die Entwicklung der monatlich aktiven Nutzer (MAU) gewesen, welche gegenüber dem Q1 um fünf Prozent auf 454 Millionen geschrumpft seien. Analysten hätten sich vom Foto-Netzwerk mehr erhofft: Sie hätten mit 482 Millionen MAUs gerechnet.Die Begründung des Pinterest-Managements: Viele Nutzer hätten wieder begonnen, Aktivitäten außerhalb ihrer eigenen vier Wände nachzugehen. Klassische Aktivitäten, die typischerweise auf Pinterest geteilt würden, wie beispielsweise Heimwerker-Projekte würden nun wegfallen.Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen habe sich die Geschäftsführung auch nicht zugetraut, eine Prognose für die Nutzerentwicklung für das laufende Quartal abzugeben. Das Umsatzwachstum solle sich gegenüber dem starken Vorjahresquartal deutlich abschwächen auf einen Prozentsatz im niedrigen 40er-Bereich.Bereits nach den Q1-Zahlen habe das schwächelnde Nutzerwachstum für einen kräftigen Kurssturz bei der Pinterest-Aktie gesorgt. Direkt schrumpfende Nutzerzahlen seien jedoch eine andere Hausnummer.