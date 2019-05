Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (17.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pinterest-Aktie (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Das Jahr der Unicorn-IPOs beginne sehr trist. Die Fahrdienstleister Lyft und Uber seien Reinfälle gewesen und nun gerate auch Pinterest unter Druck. Die Foto-Plattform habe mit ihren ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang die Anleger enttäuscht. Die Aktie sei nachbörslich knapp 16 Prozent gefallen.Pinterest habe etwas mehr Umsatz gemacht als am Markt erwartet - aber auch deutlich mehr Verlust. Pinterest habe im ersten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 202 Millionen Dollar gesteigert. Unterm Strich habe es jedoch einen Verlust von 41,4 Millionen Dollar gegeben, nach roten Zahlen von 52,7 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.Pinterest verstehe sich als eine Art visuelle Suchmaschine, in der Nutzer nach Ideen etwa für die Inneneinrichtung oder Urlaube suchen würden und Bilder zu ihren Interessen finden könnten. Geld nehme das junge US-Unternehmen vor allem durch Werbung ein.Pinterest ist aktuell kein Wert für langfristig orientierte Anleger, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2019)Mit Material von dpaAFX