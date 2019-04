Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (23.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pinterest-Aktie (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Im Rahmen eines starken Börsengangs vor gut einer Woche habe die Foto-App Pinterest rund 1,4 Milliarden Dollar bei den Anlegern eingesammelt. Die Aktie sei am ersten Handelstag um 25 Prozent auf 23,75 Dollar in die Höhe geschnellt und Fans des Dienstes würden von weiteren Gewinnen träumen. Doch es gebe einen Haken.An Pinterest und der Daseinsberechtigung der Foto-App würden sich seit Jahren die Geister scheiden: "Genial", würden die einen sagen, "überflüssig" die anderen. Unstrittig sei: Die Konzernbewertung befinde sich mit jenseits der 13-Milliarden-Dollar-Marke auf hohem Niveau.Aktuell bringe es das Foto-Netzwerk auf eine Marktkapitalisierung von 13,2 Milliarden Dollar. Dabei schreibe Pinterest seit der Gründung rote Zahlen. Zuletzt (Q4 2018) habe das Minus 63 Millionen Dollar betragen.Der Aktionär meine: Die Pinterest-Aktie sei mit einem Umsatzvielfachen von 17 hoch bewertet, zudem schreibe der Konzern Verluste. Die Kombination mache die Aktie anfällig für eine Korrektur, wie sie zuletzt bei Lyft zu beobachten gewesen sei.Gibt Pinterest in den kommenden Tagen deutlicher nach - mindestens 15 Prozent - können mutige Investoren eine kleine Position aufbauen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2019)