NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

26,49 USD +2,48% (21.05.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen.

(21.05.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Aktienanalyst Ross Sandler von Barclays bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) gleichzugewichten.Die Analysten von Barclays gehen davon aus, dass sich der Aktienkurs von Pinterest Inc. seitwärts oder nach unten bewegen könnte. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen seien die deutlichen Kursverluste im Anschluss an die stark gestiegene Notierung keine Überraschung gewesen.Analyst Ross Sandler sieht die faire Bewertung der Pinterest-Aktie etwas oberhalb der 20 USD-Marke. Auf diesem Niveau könnte eine konstruktivere Anlageeinschätzung in Erwägung gezogen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: