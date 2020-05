Tradegate-Aktienkurs Ping An Healthcare and Technology-Aktie:

Kurzprofil Ping An Healthcare and Technology Company:



Ping An Healthcare and Technology Company (ISIN: KYG711391022, WKN: A2JKHM, Ticker-Symbol: 1XZ) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und -produkten tätig ist. Das Unternehmen erbringt hauptsächlich medizinische und Wellness-Dienstleistungen, wie Hausarztleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Verbrauchergesundheit, Dienstleistungen im Gesundheitszentrum sowie Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsmanagement und Wellness-Interaktion. Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte hauptsächlich auf dem Inlandsmarkt. (13.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ping An Healthcare and Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Ping An Healthcare and Technology Company (ISIN: KYG711391022, WKN: A2JKHM, Ticker-Symbol: 1XZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ping An Healthcare and Technology-Aktie sei hervorragend gelaufen. Das ist eine Empfehlung von "Der Aktionär" vom Anfang des Jahres. Die Überlegung sei da folgende gewesen: Das Regime wolle die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Da sei das Coronavirus passend dazu gekommen. Dann sei der Wert kräftig nach oben geschossen - er habe sich mehr als verdoppelt. Das Ganze sei von irrsinnig hohen Zuwachsraten begleitet worden, die Ping An Healthcare and Technology für seine App "Ping An Good Doctor" gesehen habe. Die Bewertung wird jetzt wirklich sportlich, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Ping An Healthcare and Technology-Aktie. (Analyse vom 13.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ping An Healthcare and Technology-Aktie: