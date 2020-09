Börse Frankfurt-Aktienkurs Piedmont Lithium ADR-Aktie:

25,80 EUR +174,47% (28.09.2020, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs Piedmont Lithium ADR-Aktie:

31,88 USD +189,82% (28.09.2020, 16:25)



ISIN Piedmont Lithium ADR-Aktie:

US7201621064



WKN Piedmont Lithium ADR-Aktie:

A2JMSG



Ticker-Symbol Piedmont Lithium ADR-Aktie:

PL4A



Nasdaq-Symbol Piedmont Lithium ADR-Aktie:

PLL



Kurzprofil Piedmont Lithium:



Piedmont Lithium Limited (ISIN: US7201621064, WKN: A2JMSG, Ticker-Symbol: PL4A, NASDAQ Ticker-Symbol: PLL), ehemals WCP Resources Limited, ist ein Lithiumunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines Piemont Lithium-Projekts in North Carolina. Das Piemont Lithium Projekt befindet sich im Carolina Zinn-Spodumen-Gürtel und im Trend zu den Hallman Beam und Kings Mountain Minen. Das Grundstück umfasst 568 Hektar und das Unternehmen befindet sich derzeit in der Phase II der Bohrkampagne. (28.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piedmont Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Piedmont Lithium Ltd. (ISIN: US7201621064, WKN: A2JMSG, Ticker-Symbol: PL4A, NASDAQ Ticker-Symbol: PLL) unter die Lupe.Zahlreiche Rohstoff-Firmen hätten nach dem "Battery Day" auf einen Deal mit dem Elektroauto-Hersteller Tesla gehofft. Nun habe sich Tesla-Chef Elon Musk für die australische Lithiumfirma Piedmont Lithium entschieden. Beide Firmen hätten sich auf einen Fünfjahresvertrag über die Lieferung von hochreinem Lithiumerz geeinigt. Die Aktie von Piedmont gehe durch die Decke!Für fünf Jahre werde Tesla von Piedmont zu einem festgelegten Preis (nicht veröffentlicht) Spodumen-Konzentrat beziehen. Eine Option für eine Verlängerung des Deals sei ebenfalls vereinbart worden.Spodumen sei eines der wichtigsten Lithium-Erze. Bislang würden Spodumen‐Erze hauptsächlich in der Glas‐ & Keramikindustrie verwendet. Allerdings könne aus ihnen auch - unter hohem Energieaufwand - Lithium-Karbonat hergestellt werden. Lithium‐Karbonat sei die Grundlage für zahlreiche Verbindungen, welche unter anderem in Batterien von Elektroautos verwendet würden. Piedmont Lithium werde mit der Lieferung an Tesla voraussichtlich im Juli 2022 beginnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Piedmont Lithium ADR-Aktie: