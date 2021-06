Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (29.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Philips habe eine Rückrufaktion für fehlerhaft produzierte Beatmungsgeräte in den USA gestartet. Bei den Beatmungsgeräten bestehe die Gefahr, dass sich der verarbeitete Schalldämmschaum in einzelne Partikel zersetzen und von Benutzern eingeatmet oder verschluckt werden könne. Dies könne bei betroffenen Personen eine toxische oder krebserregende Wirkung entfalten. Im Rahmen der Rückrufaktion solle bei sämtlichen betroffenen Geräten der schalldämpfende Schaumstoff durch neues Material ersetzt werden. Das Unternehmen habe infolge der anfallenden Reparaturkosten die Rückstellungen auf 500 Mio. Euro verdoppelt. Bereits in Q1 2021 habe Philips Rückstellungen im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen bei Beatmungsgeräten in Höhe von 250 Mio. Euro gebildet.Das Unternehmen sehe die Guidance 2021 (u.a. organisches Umsatzwachstum: niedriger bis mittlerer einstelliger Prozentbereich, bereinigte EBITA-Marge: Verbesserung von 60 bis 80 Basispunkten) trotz höherer Rückstellungen nicht beeinträchtigt. Philips erwarte, dass die höheren Belastungen durch die anderen Geschäftsbereiche kompensiert würden. Vor dem Hintergrund steigender COVID-19-Impfquoten und der nach Erachten des Analysten damit verbundenen Erholung der Geschäftsentwicklung erscheine ihm die Bestätigung der Guidance 2021 plausibel. Dagegen sehe Gottschalt in den Qualitätsproblemen bei Beatmungsgeräten, die innerhalb des H1 2021 hohe Rückstellungen nach sich gezogen hätten, einen belastenden Unsicherheitsfaktor. Seine Prognosen hätten vorerst Bestand.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Philips-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 51 Euro auf 45 Euro gesenkt. (Analyse vom 29.06.2021)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:42,305 EUR +0,50% (29.06.2021, 09:54)