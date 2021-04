Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

48,57 EUR -3,55% (26.04.2021)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (27.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose (ohne Haushaltsgeräte-Geschäft) und des Marktkonsenses gelegen. Das bereinigte EBITA habe von gesunkenen operativen Kosten profitiert und deutlich über den Analysten-Erwartungen (ohne Haushaltsgeräte-Geschäft) und dem Marktkonsens gelegen. Das berichtete EBITA sei hingegen von Rückstellungen in Höhe von 250 Mio. Euro aufgrund von Qualitätsproblemen bei Connected Care belastet worden.Die Aktie habe mit einem Kursabschlag (26.04.: -4%) reagiert. Philips habe die Zielsetzung für 2021 umsatzseitig angehoben und bei der bereinigten EBITA-Marge bestätigt. Der Analyst werte die Veräußerung des Haushaltsgeräte-Geschäfts (Transaktionswert: 3,7 Mrd. Euro) grundsätzlich positiv, da der Abschluss der Transaktion, der für Q3 2021 anvisiert werde, zu einer vollständigen Fokussierung auf das Healthcare-Geschäft des Philips-Konzerns führen werde. Allerdings sei die Datenlage begrenzt, was die endgültige Beurteilung der Transaktion erschwere. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: 1,77 (alt: 1,73) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 2,00 (alt: 1,96) Euro) leicht erhöht.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Philips-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 50,00 auf 51,00 Euro angehoben. (Analyse vom 27.04.2021)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:47,625 EUR -2,30% (27.04.2021, 10:20)