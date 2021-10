Börsenplätze Philips-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Philips-Aktie:

38,295 EUR -0,40% (18.10.2021, 10:05)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

38,31 EUR -0,29% (18.10.2021, 10:06)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (18.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Elektronikkonzerns Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern habe heute Früh seine Q3-Ergebnisse bekannt gegeben. Der Gesamtumsatz habe sich um 5,8% auf EUR 4,15 Mrd. reduziert und damit leicht unter den Analystenschätzungen von EUR 4,23 Mrd. gelegen. Auf vergleichbarer Basis hätten sich die Erlöse um 8% reduziert. Das adjustierte EBITA (operativer Gewinn vor Amortisationen) sei um 25,1% auf EUR 512 Mio. gefallen, habe damit aber die Markterwartungen von EUR 480 Mio. dennoch recht komfortabel übertreffen können. Die bereinigte EBITA-Marge sei im Jahresvergleich von 15,5% auf 12,3% gefallen. Die Umsätze in diesem Quartal seien durch verschärfte globale Probleme in der Lieferkette, wie die Verknappung elektronischer Komponenten, und die zu erwartenden Folgen des Rückrufs von Beatmungsgeräten ungünstig beeinflusst worden. Der Auftragseingang habe sich im Vergleich zu Q3 2020 um 47% erhöht, unter Berücksichtigung der teilweisen Stornierung eines Vertrags für Beatmungsgeräte in Q3 2020 habe sich der Auftragseingang um 17% verbessert.Nach der hohen COVID-19-bedingten Nachfrage in Q3 2020 sei der vergleichbare Umsatz in der Sparte "Connected Care" (u.a. Monitoring & Analytics, therapeutische Pflege) um 39% zurückgegangen, bedingt durch einen zweistelligen Rückgang im Bereich Krankenhaus-Patientenüberwachung sowie Sleep & Respiratory Care, der auch durch den Rückruf von Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten (der in den Geräten verwendete PE-PUR-Schaumstoff könne in Partikel zerfallen, die in den Luftweg des Geräts gelangen und vom Benutzer verschluckt oder eingeatmet werden könnten) negativ beeinträchtigt worden sei. Weitaus besser sei es in der größten Sparte "Diagnosis & Treatment" (u.a. Diagnostische Bildgebung, Ultraschall und Healthcare-Informatik) gelaufen, der mit +10% einen zweistelligen Zuwachs bei einer gleichzeitig von 6,3% auf 13,7% verbesserten EBITA-Marge aufgewiesen habe. Ein zweistelliges Wachstum habe es hier in den Bereichen bildgeführte Therapie und Enterprise Diagnostic Informatics bzw. ein hohes einstelliges Wachstum in den Bereichen Ultraschall und diagnostische Bildgebung gegeben.Wegen der derzeitigen Lieferengpässe gewisser Komponenten habe Philips seinen Ganzjahresausblick für 2021 nach unten angepasst: Das Unternehmen erwarte nunmehr ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich (vorher: Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich). Die anvisierte Erhöhung der bereinigten EBITA-Marge solle indes nur sehr moderat ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity