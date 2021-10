XETRA-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Der niederländische Konzern blicke auf ein schwaches drittes Quartal zurück und habe deshalb die Prognosen nach unten revidiert. An der Börse komme das nicht gut an, die Philips-Aktie setze die Talfahrt der vergangenen Wochen fort.Probleme in der Lieferkette und die Folgen eines Produktrückrufs würden Philips schwer zu schaffen machen. Im dritten Quartal seien Umsatz und der operative Gewinn deutlich zurückgegangen. Zudem habe der Konzern seine Erwartungen für dieses Jahr gesenkt. Beim Umsatzplus werde ohne die Effekte von Übernahmen oder Wechselkursveränderungen nur noch mit einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Bei der EBITA-Marge werde nur noch eine leichte Verbesserung angepeilt. Bei beiden Werten sei Philips zuletzt noch etwas optimistischer gewesen.Im dritten Quartal sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,6% auf 4,2 Mrd. Euro gesunken. Der operative Gewinn sei um ein Viertel auf 512 Mio. Euro gefallen. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen der Experten enttäuscht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Philips-Aktie: