Koninklijke Philips N.V. ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Kritische Aussagen der US-Arzneimittelbehörde FDA zu fehlerhaften Beatmungsgeräten hätten die Philips-Aktie am Montag unter Druck gesetzt. In der ersten Handelsstunde habe das Papier des niederländischen Medizintechnikkonzerns rund neun Prozent auf 37,95 Euro eingebüßt. Die Kurserholung der vergangenen Wochen sei damit dahin.Die FDA habe am Freitag nach US-Börsenschluss erste Ergebnisse der Inspektion in einer US-Produktionsstätte des Konzerns veröffentlicht und um weitere Tests gebeten. Hintergrund sei der Rückruf der US-Tochter Philips Respironics im Juni für bestimmte Schlaf- und Beatmungsgeräte, weil sich der darin verarbeitete Dämmschaum zersetzen und gesundheitsgefährdend werden könnte. Daraufhin habe Philips am Sonntag ihre Kooperationsbereitschaft mit der Behörde erklärt.Philips hatte vor, den Schaumstoff in den zurückgerufenen Geräten durch einen anderen Schaumstoff zu ersetzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die FDA habe diesen Plan zunächst genehmigt, unter anderem auf Grundlage von Testergebnissen, die das Unternehmen der Behörde vorgelegt habe. Jedoch hätten FDA-Ermittler bei ihrem Besuch einer Produktionsstätte festgestellt, dass der neue Schaumstoff einen Test an einem Gerät nicht bestanden habe. Die US-Behörde habe nun ein unabhängiges Labor beauftragt, weitere zusätzliche Untersuchungen durchzuführen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link