Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

39,44 EUR -1,33% (23.04.2020, 10:07)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

39,69 EUR +3,27% (22.04.2020)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (23.04.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips: Ergebniseinbruch, aber viele neue Aufträge - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) hat im ersten Quartal wegen der Corona-Krise einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe der Siemens Healthineers-Rivale 39 Mio. Euro und damit knapp 76 Prozent weniger als im Vorjahr verdient. Das operative Ergebnis sei um 33 Prozent auf 244 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis um 2% auf 4,2 Mrd. Euro geschrumpft. Schwach habe sich dabei das Geschäft in China entwickelt - dort hätten die Niederländer einen zweistelligen Rückgang hinnehmen müssen."Der Start von 2020 war gekennzeichnet von dem Covid-19-Ausbruch", habe Konzernchef Frans van Houten gesagt. Das Geschäft sei seit Ende Januar in China und Asien und seit März im Rest der Welt von den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus betroffen. Alle Regionen würden auch noch im zweiten Quartal die Pandemie zu spüren bekommen. Das klinge nicht gerade rosig.Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Positiv habe Anleger vor allem der Auftragseingang gestimmt. Dieser sei dank einer starken Nachfrage nach Monitor-Systemen und Beatmungsgeräten im Zuge der Pandemie um 23 Prozent geklettert. Zudem rechne Philips für das zweite Halbjahr mit einer Rückkehr zur Normalität und demzufolge wieder mit Wachstum und einer höheren Profitabilität. Der Umsatz solle daher 2020 in Summe immerhin moderat steigen - ebenso wie die bereinigte EBITDA-Marge. Ursprünglich habe van Houten eine Steigerung des vergleichbaren Umsatzes um 4 bis 6% angepeilt und eine Verbesserung der Umsatzrendite um 100 Basispunkte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Philips-Aktie: