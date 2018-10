Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.10.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips Electronics: Quartalszahlen enttäuschend - AktienanalyseDie Philips-Aktie (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) musste jüngst ordentlich Federn lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund seien schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen gewesen. Die Niederländer hätten ihren Umsatz zwischen Juli und Ende September lediglich um vier Prozent auf 4,25 Mrd. Euro steigern können. Analysten hätten mit durchschnittlich 4,35 Mrd. Euro gerechnet. Vor allem im Konsumentengeschäft sei die Erholung nicht so stark ausgefallen wie gedacht, so Berenberg-Analyst Scott Bardo. Auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen hätten Analysten dem Medizintechnik-Hersteller mehr zugetraut. Dieses habe sich lediglich um 6,8 Prozent auf 568 Mio. Euro verbessert. Erwartet worden seien 584 Mio. Euro.Da habe auch nicht geholfen, dass Philips-Konzernchef Frans van Houten die Mittelfrist-Ziele bis 2020 bestätigt habe, wonach der Umsatz aus eigener Kraft jährlich um vier bis sechs Prozent und die operative Marge pro Jahr um rund einen Prozentpunkt steigen sollten. Anleger hätten die Aktie in hohem Bogen aus den Depots geworfen. Auch Independent Research-Analyst Sven Diermeier habe sich von den Ergebnissen enttäuscht gezeigt, stufe die Aktie mit Blick auf den Auftragseingang und den defensiven Charakters des Sektors aber unverändert mit "halten" ein. Den fairen Wert sehe er bei 35 Euro, was aus heutiger Sicht einem Aufschlag von fast 13 Prozent entspräche - für ein Express reiche eine Seitwärtsbewegung. (Ausgabe 42/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:31,74 EUR +3,05% (25.10.2018, 11:42)