Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

77,12 EUR +1,37% (20.04.2021, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

92,55 USD +0,96% (20.04.2021, 16:24)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Regierung erwäge laut "Wall Street Journal" eine Regelung für Tabakkonzerne, den Nikotingehalt auf nicht süchtig machende Niveaus zu senken. Philip Morris habe sich in ein US-Geschäft und ein internationales Geschäft aufgespaltet, deswegen sei man von den politischen Bestrebungen nicht betroffen. Die Q1-Zahlen von Philip Morris hätten die Erwartungen übertroffen. Der Nettogewinn habe 2,4 Mrd. USD betragen, während 1,8 Mrd. USD erwartet worden seien. Der Umsatz habe sich auf 7,6 Mrd. USD belaufen, während mit 7,3 Mrd. USD gerechnet worden sei.Vorbörslich habe die Aktie leicht im Minus notiert. Auf dem USD-Chart sei ein schöner Ausbruch der Philip Morris-Aktie auf Sicht von fünf Jahren zu sehen. Davor habe man sehr stark gelitten, aber jetzt sei man wieder ganz gut im Kommen gewesen. Nach den Zahlen haben sich die Anleger bei der Philip Morris-Aktie jedoch nach dem Motto gerichtet: "Sell on good news", so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: