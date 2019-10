Stockholm (www.aktiencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, kommentiert im Folgenden die Fortschritte beim Ringen um ein Handelsabkommen zwischen den USA und China:



Die US-Regierung habe bekommen, was sie gewollt habe, nämlich die Zusage Chinas, Agrargüter im Wert von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar in den USA einzukaufen, und das Versprechen, Lösungen zu finden in Bezug auf den Zugang zur Finanzindustrie sowie den Schutz geistigen Eigentums. Im Gegenzug würden die USA auf die Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Exporte im Wert von 250 Milliarden US-Dollar um 5 Prozent verzichten. Die Entschärfung des Handelsstreits dürfte sich in langsamerem Tempo fortsetzen und sich nach und nach auf den Aktienmarkt und die Präsidentschaftswahl in den USA auswirken. Gerade beim Thema geistiges Eigentum gebe es erhebliche Reibungspunkte, die die Verhandlungen erschweren dürften, aber die Experten seien auf dem richtigen Weg. Die USA würden China brauchen, um den Großteil des Abkommens umzusetzen, einschließlich der Durchsetzung neuer Gesetze, was bedeute, dass ein Rückschritt unwahrscheinlich sei.



Diese Entwicklung sei für die Aktienmärkte kurzfristig sehr positiv, aber der Markt unterschätze die Bereitschaft der US-Regierung zu einer Umkehr beim Thema Zölle. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen sei der US-Regierung daran gelegen, die Wirtschaft im Land anzukurbeln. Zugleich habe sie nur noch wenig Druckmittel gegenüber der US-Notenbank FED, um diese zu einem noch expansiveren Kurs zu drängen. Dies stimme die Experten zuversichtlicher mit Blick auf Schwellenländeraktien, deutsche und schwedische Aktien sowie US-Wachstumswerte. Allerdings dürften die Gewinnaussichten und die Erholung in den kommenden zwei Quartalen eher mäßig ausfallen. Deshalb würden die Experten weiterhin stark diversifizierte und stabile Portfolios bevorzugen. (15.10.2019/ac/a/m)



