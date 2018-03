Linz (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union und Großbritannien konnten sich über eine Brexit-Übergangsfrist bis Ende 2020 einigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ein "Durchbruch", der von den Marktteilnehmern im gestrigen Handelsverlauf als GBP-positiv interpretiert worden sei. EUR/GBP (ISIN EU000965308/ WKN 965308), das bereits vergangenen Freitag seinen 3-Monats-Aufwärtstrend unterschritten habe, sei im low bis knapp über 0,8740 zurückgefallen, habe sich im Anschluss jedoch wieder etwas erholen können und notiere im Augenblick um 0,8790. Datenseitig könnten heute die Verbraucherpreise - welche zuletzt stetig bis auf 3% angestiegen seien - für weitere Impulse sorgen. Hinsichtlich der Februar-Jahresrate würden Ökonomen laut Bloomberg-Umfrage einen Anstieg um 2,8%, in der Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) hingegen unveränderte Leitzinsen erwarten. Sollten aufgrund überraschend positiver Daten dennoch Zinsphantasien aufkeimen, könnte EUR/GBP ein Test des Januar-Tiefs bei 0,8685 bevorstehen. (20.03.2018/ac/a/m)





